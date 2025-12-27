hellas1903 news Verona, i giocatori convocati per la partita col Milan

25 i calciatori per la sfida a San Siro
Redazione Hellas1903

Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Milan-Hellas Verona, match valido per la 17a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 28 dicembre alle ore 12.30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

#MILANVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

