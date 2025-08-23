Verona, i tifosi riempiono l’Olivieri all’allenamento della squadra

In circa 3 mila tifosi stanno seguendo l'allenamento del Verona allo stadio Olivieri di via Sogare, prima in silenzio poi con cori di sostegno. L'iniziativa del club gialloblù di aprire al pubblico la seduta della Prima Squadra prima della trasferta a Udine di lunedì ha riscosso dunque grande successo. Nel frattempo il settore Ospiti del Friuli è esaurito (1300 posti) e altri tifosi gialloblù stanno acquistando i biglietti nel settore adiacente CURVA SUD SETTORE P messo a disposizione del club di casa allo stesso prezzo. QUI le info.