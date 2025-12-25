Verona, il Buon Natale dei gialloblù dal campo d’allenamento

Arrivano dal campo d'allenamento dello Sporting Center Paradiso a Castelnuovo del Garda gli auguri della squadra del Verona e di Paolo Zanetti.
Hellas al lavoro anche stamane per la sfida di domenica a San Siro col Milan
L'Hellas ha postato il video girato prima della seduta di stamane in preparazione alla sfida di domenica col Milan.
