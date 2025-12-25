hellas1903 news Verona, il Buon Natale dei gialloblù dal campo d’allenamento

gazzanet

Verona, il Buon Natale dei gialloblù dal campo d’allenamento

Verona, il Buon Natale dei gialloblù dal campo d’allenamento - immagine 1
Hellas al lavoro anche stamane per la sfida di domenica a San Siro col Milan
Redazione Hellas1903

Arrivano dal campo d'allenamento dello Sporting Center Paradiso a Castelnuovo del Garda gli auguri della squadra del Verona e di Paolo Zanetti.

L'Hellas ha postato il video girato prima della seduta di stamane in preparazione alla sfida di domenica col Milan.

 

 

Leggi anche
Verona verso il Milan, a sinistra può giocare Bella-Kotchap
Coppa d’Africa, Belghali in campo tutta la gara con l’Algeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA