Crollo dei diritti televisivi, all'Hellas 6,5 milioni in B dai 30 per la A
La retrocessione ha un costo altissimo per l'Hellas. E non soltanto sul piano sportivo.
I costi del tonfo in Serie B son una scure per il club gialloblù. Nell'analisi realizzata dal "Corriere di Verona" oggi in edicola, risulta che le entrate saranno ridotte quasi del 50%.
A pesare, soprattutto, il crollo per i diritti televisivi, che scenderanno dai 30 milioni della A ai 6,5 della B. Le previsioni fissano alla metà anche gli introiti per la biglietteria: da 5 a 2,5 milioni.
Dagli sponsor, 7 milioni rispetto ai 12 precedenti. Lo Store calerà a 850mila euro dagli 1.6 attuali.
Un tracollo attutito dai 25 milioni di "paracadute", che soltanto in parte, però, copriranno le perdite del Verona.
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