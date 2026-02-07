Verona, il crollo del gol: uno nelle ultime quattro partite

Al Verona è sparito anche il gol.
Con il Pisa i gialloblù ancora a secco di reti. Zero i tiri in porta per l'Hellas con i nerazzurri
Non che l'Hellas avesse un andamento di rilievo sul piano realizzativi, fino a qualche giornata fa, ma ora il crollo è totale. I gialloblù hanno realizzato una rete nelle ultime quattro partite, quella di Orban con l'Udinese (gara persa per 3-1).
Il Verona è rimasto a secco con Cremonese, Cagliari e Pisa.
Ieri, con i nerazzurri, non ha effettuato un solo tiro in porta, dato che sul piano statistico il palo, preso sempre da Orban. non viene conteggiato come tale sul piano statistico.
L'Hellas, quanto a gol fatti, è la terzultimo. Peggio hanno fatto il Lecce (13) e il Parma (15).
