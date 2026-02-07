hellas1903 news Verona, il crollo del gol: uno nelle ultime quattro partite

gazzanet

Verona, il crollo del gol: uno nelle ultime quattro partite

Verona, il crollo del gol: uno nelle ultime quattro partite - immagine 1
Con il Pisa i gialloblù ancora a secco di reti. Zero i tiri in porta per l'Hellas con i nerazzurri
Redazione Hellas1903

Al Verona è sparito anche il gol.

Non che l'Hellas avesse un andamento di rilievo sul piano realizzativi, fino a  qualche giornata fa, ma ora il crollo è totale. I gialloblù hanno realizzato una rete nelle ultime quattro partite, quella di Orban con l'Udinese (gara persa per 3-1).

Il Verona è rimasto a secco con Cremonese, Cagliari e Pisa.

Ieri, con i nerazzurri, non ha effettuato un solo tiro in porta, dato che sul piano statistico il palo, preso sempre da Orban. non viene conteggiato come tale sul piano statistico.

L'Hellas, quanto a gol fatti, è la terzultimo. Peggio hanno fatto il Lecce (13) e il Parma (15).

Leggi anche
Sammarco ha un Verona a pezzi. Cosa può fare il nuovo allenatore
Hiljemark: “Bene nel secondo tempo, il nostro obbiettivo è salvarci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA