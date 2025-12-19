Il Verona ha ritrovato il gol.
Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite
I gialloblù hanno cambiato marcia sul piano realizzativo nelle gare con Atalanta e Fiorentina
Dopo aver segnato 8 reti in tredici partite, nelle ultime due l'Hellas ne ha siglate 5, vincendo per 3-1 con l'Atalanta e per 2-1 con la Fiorentina.
I gialloblù erano fino a due giornate fa la squadra con il peggior attacco della Serie A. Ora, dietro al Verona ci sono Parma e Pisa (10 gol), Lecce (11) e Fiorentina (12).
La media di marcature a gara dell'Hellas è pari a 0.86.
