Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite

I gialloblù hanno cambiato marcia sul piano realizzativo nelle gare con Atalanta e Fiorentina

Dopo aver segnato 8 reti in tredici partite, nelle ultime due l'Hellas ne ha siglate 5, vincendo per 3-1 con l' Atalanta e per 2-1 con la Fiorentina .

I gialloblù erano fino a due giornate fa la squadra con il peggior attacco della Serie A. Ora, dietro al Verona ci sono Parma e Pisa (10 gol), Lecce (11) e Fiorentina (12).