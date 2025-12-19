hellas1903 news Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite

gazzanet

Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite

Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite - immagine 1
I gialloblù hanno cambiato marcia sul piano realizzativo nelle gare con Atalanta e Fiorentina
Redazione Hellas1903

Il Verona ha ritrovato il gol.

Dopo aver segnato 8 reti in tredici partite, nelle ultime due l'Hellas ne ha siglate 5, vincendo per 3-1 con l'Atalanta e per 2-1 con la Fiorentina.

I gialloblù erano fino a due giornate fa la squadra con il peggior attacco della Serie A. Ora, dietro al Verona ci sono Parma e Pisa (10 gol), Lecce (11) e Fiorentina (12).

La media di marcature a gara dell'Hellas è pari a 0.86.

Leggi anche
Tifosi Hellas, no alla trasferta col Milan per i residenti a Verona e provincia
Zanzi e i programmi di Presidio: “Ecco il piano per il Verona”

© RIPRODUZIONE RISERVATA