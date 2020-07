Verona, il nono posto è blindato. Eguagliato l’Hellas di Prandelli

Vada come vada con il Genoa, il Verona chiuderà il campionato dalla parte sinistra della classifica.

I gialloblù, con 49 punti, e con l’obiettivo di scavalcare il Sassuolo ed arrivare ottavi, possono essere raggiunti da Fiorentina, Parma e Bologna.

Tuttavia, con i viola sono in vantaggio in ragione degli scontri diretti favorevoli, come pure con il Parma. Il Bologna è a -12 nella differenza reti, con l’Hellas a -1. Difficile pensare a un ribaltone in questo senso.

Il Verona di Ivan Juric uguaglia, quindi, quello di Cesare Prandelli, che fu nono nel 1999-2000. Un grande, indimenticabile stagione, quella di allora. L’Hellas 2019-2020 l’ha pareggiata. Con la speranza, chissà, di migliorarla.