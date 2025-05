Verona, il prossimo campionato sarà l’undicesimo in Serie A dal 2013

In questo periodo due retrocessioni in B con l'Hellas subito promosso

Il prossimo sarà l'undicesimo campionato in Serie A per il Verona dal 2013.

Con la salvezza conquistata ieri, l'Hellas ha toccato anche questo traguardo, oltre a quello di disputare in A la settima stagione consecutiva.

In questo periodo, il Verona è retrocesso in B per due volte, nel 2015-2016 e nel 2017-2018, centrando subito, peraltro, la promozione.