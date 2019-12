Domani è in programma il ritrovo del Verona dopo i giorni di riposo concessi da Ivan Juric dopo la partita con il Torino.

In giornata è previsto il volo che porterà il gruppo gialloblù in Tunisia, per la mini-tournée organizzata in questo periodo privo di gare per l’Hellas.

Domenica, alle 17, è prevista l’amichevole con il Club Africain, in programma allo Stadio Olimpico di Radès. Nelle prossime ore verrà diramata la lista dei giocatori convocati.