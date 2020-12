Verona, inizio 2021 con tour de force: tre partite in una settimana

Domani il Verona riprende gli allenamenti a Peschiera del Garda in vista del ritorno del campionato di Serie A.

L’Hellas sarà di nuovo in campo il 3 gennaio, in trasferta, con lo Spezia. Il 2021 si aprirà a ritmi serrati, con i gialloblù impegnati in tre partite in una settimana.

Dopo la gara del Picco, infatti, la squadra di Ivan Juric affronterà il Torino, sempre fuori casa, mercoledì 6, per poi incontrare il Crotone al Bentegodi, domenica 10.

Tutte sfide di grandissimo peso per avvicinarsi alla quota utile per raggiungere la salvezza.