Verona-Inter, al Bentegodi arbitra Doveri

Il direttore di gara della sezione di Roma 1 designato per la partita di domenica
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Inter, match valido per la 10a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 2 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)

IV uomo: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)

VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

fonte: hellasverona.it

