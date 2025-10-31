Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Inter, match valido per la 10a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 2 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
hellas1903 news Verona-Inter, al Bentegodi arbitra Doveri
gazzanet
Verona-Inter, al Bentegodi arbitra Doveri
Il direttore di gara della sezione di Roma 1 designato per la partita di domenica
Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)
Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)
IV uomo: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)
VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)
AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA