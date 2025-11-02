hellas1903 news Verona-Inter, le formazioni ufficiali

Giovane e Orban davanti, Akpa-Akpro a centrocampo
Queste le formazioni ufficiali di Verona e Inter:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Martinez, Bonny

A disposizione: Martinez, Taho, Dumfries, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Barella, Dimarco, Alexiou, Lavelli, Esposito

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)

