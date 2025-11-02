Queste le formazioni ufficiali di Verona e Inter:
Verona-Inter, le formazioni ufficiali
Giovane e Orban davanti, Akpa-Akpro a centrocampo
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Martinez, Bonny
A disposizione: Martinez, Taho, Dumfries, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Barella, Dimarco, Alexiou, Lavelli, Esposito
Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)
Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)
