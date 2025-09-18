Verona-Juve, Cammarata: “L’Hellas ha qualità, deve provarci”

Protagonista di una delle più epiche vittorie del Verona con la Juve, con una doppietta nel 2-0 del 30 aprile 2000, Fabrizio Cammarata, intervistato dal Corriere di Verona, dice: "La Juventus ha il morale altissimo, esaltato anche dalla partita con il Borussia Dortmund, recuperata in modo spettacolare. Ma è una serata che ha comportato un notevole dispendio di energie. Certo, quando le cose vanno bene tutto ti viene più facile, la stanchezza non pesa, però il Verona deve provarci, può fermare questa Juve. La condizione principale è che tenti un’intensità superiore, perché se da quel punto di vista sei anche alla pari con una squadra così, di possibilità ne hai poche. L’Hellas ha mostrato di avere qualità. Con la Cremonese ha costruito tantissime occasioni e l'ha fatto proponendo un gioco dinamico, aggressivo, da ripetere con la Juve, pur sapendo che sarà diverso. Ho visto Giovane, un ragazzo che ha dei colpi pregevoli. Mi piace la coppia che forma con Orban, un centravanti che calcia d’istinto, senza porsi problemi.