Verona-Juventus 0-1, Allegri: “I miei hanno capito come interpretare questa partita”

"Non è stata una bella partita sul piano tecnico. I ragazzi hanno capito come interpretare questo tipo di partite ed è un segnale importante per la squadra. I cambi ci hanno dato una mano. Eravamo un po' in emergenza, i miei sono stati bravi. Kean è un 2000, deve migliorare, è un giocatore molto importante e sono molto contento di lui, sta crescendo a livello mentale. Alex Sandro? Niente multa per l'espulsione, gli va dato un premio perché se non faceva fallo magari adesso staremmo parlando di un risultato diverso".