Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Juventus, match valido per la 4a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 20 settembre alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Juventus, arbitra Rapuano
Il direttore di gara di Rimini designato per la partita di sabato
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari)
IV uomo: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)
VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)
AVAR: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)
fonte: hellasverona.it
