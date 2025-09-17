hellas1903 news Verona-Juventus, arbitra Rapuano

gazzanet

Verona-Juventus, arbitra Rapuano

Verona-Juventus, arbitra Rapuano - immagine 1
Il direttore di gara di Rimini designato per la partita di sabato
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Juventus, match valido per la 4a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 20 settembre alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari)

IV uomo: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)

VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

AVAR: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

fonte: hellasverona.it

