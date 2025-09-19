Verona-Juventus, i convocati

Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Juventus, match valido per la 4a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 20 settembre alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
1 Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
23 Ebosse
24 Bernede
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
71 De Battisti
72 Ajayi
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo
