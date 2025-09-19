hellas1903 news Verona-Juventus, i convocati

Verona-Juventus, i convocati

Verona-Juventus, i convocati - immagine 1
24 i gialloblù per la gara coi bianconeri
Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Juventus, match valido per la 4a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 20 settembre alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAJUVE - I CONVOCATI

1 Montipò

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

23 Ebosse

24 Bernede

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

71 De Battisti

72 Ajayi

73 Al-Musrati

90 Vermesan

94 Toniolo

