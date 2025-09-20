Queste le formazioni ufficiali di Verona e Juventus:
hellas1903 news Verona-Juventus, le formazioni ufficiali
gazzanet
Verona-Juventus, le formazioni ufficiali
Giovane e Orban coppia d'attacco
VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal
Allenatore: Igor Tudor
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari)
© RIPRODUZIONE RISERVATA