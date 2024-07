Il club gialloazzurro in pressing per l'attaccante

L'attaccante, rientrato dal prestito al Bari, interessa Carrarese. I gialloazzurri, neopromossi in Serie B, puntano a rafforzare il proprio reparto offensivo per provare a rimanere nel campionato cadetto e sono in vantaggio rispetto alle concorrenti per accaparrarsi proprio Kallon.