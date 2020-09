Due partite, zero gol subiti.

Questo il rendimento del Verona in fase difensiva.

Tra gli interventi decisivi di Marco Silvestri, l’organizzazione complessiva di gioco di tutta la squadra, la regia della linea a tre di Koray Gunter e la solidità di Mert Cetin con Matteo Lovato, l’Hellas in 180′ non ha incassato reti, pareggiando per 0-0 con la Roma (gara poi vinta a tavolino per 3-0) e imponendosi per 1-0 con l’Udinese.

Un segnale di compattezza di squadra che dà fiducia.