Sconfitta netta per la Primavera del Verona in casa della Juventus.
Verona, la Primavera cade in casa della Juventus per 3-1
Orfana di Paolo Sammarco, passato in prima squadra, con Fabio moro in panchina a sostituirlo, i gialloblù sono stati sconfitti per 3-1 all'Allianz Training Center. Dopo il vantaggio di tre reti dei bianconeri i gialloblù hanno accorciato all'89' con Peci.
JUVENTUS-HELLAS VERONA 3-1
Reti. 4', 64' Durmisi, 61' Tiozzo, 89' Peci
JUVENTUS: Huli, Montero Benia, Milia, Finocchiaro (dal 57' Elimoghale), Leone (dal 68' Repciuc), Verde, Durmisi, Contarini (dal 78' Rizzo), Sylla (dal 57' Makiobo), Vallana, Tiozzo (dal 68' Keutgen), Borasio
A disposizione: Radu, Lopez, Vallana, Merola, De Brul, Pugno
Allenatore: Simone Padoin
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Yildiz (dal 72' Stella), Barry; Mussola (dal 51' Martini), Szimionas (dal 79' Garofalo), Peci, Monticelli, De Battisti; Casagrande (dal 72' De Rossi), Vermesan (dal 79' Pinessi)
A disposizione: Tommasi, Topollaj, Mendolia, Macak, Moisa, Bortolotti
Allenatore: Fabio Moro
Arbitro: Maria Marotta (Sez. AIA di Sapri)
Assistenti: Diego Peloso (Sez. AIA di Nichelino) e Simone Ambrosino (Sez. AIA di Nichelino)
Note. Ammoniti: 28' Peci, 30' Contarini, 37' Feola, 71' Elimoghale
