Verona, la Primavera cade in casa della Juventus per 3-1

Gli Under 20 senza Sammarco escono sconfitti dai bianconeri
Redazione Hellas1903

Sconfitta netta per la Primavera del Verona in casa della Juventus.

Orfana di Paolo Sammarco, passato in prima squadra, con Fabio moro in panchina a sostituirlo, i gialloblù sono stati sconfitti per 3-1 all'Allianz Training Center. Dopo il vantaggio di tre reti dei bianconeri i gialloblù hanno accorciato all'89' con Peci.

JUVENTUS-HELLAS VERONA 3-1

Reti. 4', 64' Durmisi, 61' Tiozzo, 89' Peci

JUVENTUS: Huli, Montero Benia, Milia, Finocchiaro (dal 57' Elimoghale), Leone (dal 68' Repciuc), Verde, Durmisi, Contarini (dal 78' Rizzo), Sylla (dal 57' Makiobo), Vallana, Tiozzo (dal 68' Keutgen), Borasio

A disposizione: Radu, Lopez, Vallana, Merola, De Brul, Pugno

Allenatore: Simone Padoin

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Yildiz (dal 72' Stella), Barry; Mussola (dal 51' Martini), Szimionas (dal 79' Garofalo), Peci, Monticelli, De Battisti; Casagrande (dal 72' De Rossi), Vermesan (dal 79' Pinessi)

A disposizione: Tommasi, Topollaj, Mendolia, Macak, Moisa, Bortolotti

Allenatore: Fabio Moro

Arbitro: Maria Marotta (Sez. AIA di Sapri)

Assistenti: Diego Peloso (Sez. AIA di Nichelino) e Simone Ambrosino (Sez. AIA di Nichelino)

Note. Ammoniti: 28' Peci, 30' Contarini, 37' Feola, 71' Elimoghale

