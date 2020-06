Questa la probabile formazione del Verona per la partita con il Cagliari.

(3-4-2-1)

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Borini.

Matteo Pessina è out per un affaticamento muscolare. Assente anche Pawel Dawidowicz per una lieve lesione al pettorale destro.