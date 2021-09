Verona, la ripresa degli allenamenti

È cominciata la preparazione della partita di domenica con lo Spezia

Primo allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato contro lo Spezia, domenica 3 ottobre (ore 15) allo stadio 'Bentegodi'. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 settembre, la squadra ha svolto le seguenti attività: attivazione in palestra, esercizio tecnico, esercitazioni tattiche e lavoro aerobico.