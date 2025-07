Verona, la seconda maglia. Le foto

Presentata la divisa da trasferta per la stagione 2025-2026

Redazione Hellas1903 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 12:10)

Hellas Verona FC e lo sponsor tecnico Joma sono felici di presentare il nuovo Away Kit 2025/26 che i gialloblù indosseranno per affrontare le sfide in trasferta della nuova stagione.

La nuova maglia trae ispirazione da una delle divise più iconiche della storia del Club: quella indossata per due volte nell'annata 1985/86, l’anno successivo alla conquista dello Scudetto. Un omaggio a una stagione indelebile per tutti i tifosi dell’Hellas, reinterpretato in chiave contemporanea.

La maglia away assume, ancora una volta, un valore simbolico: rappresenta il legame indissolubile tra l’Hellas e i suoi tifosi, e richiama il significato profondo della trasferta, vista come espressione della fede gialloblù che non conosce confini. È il simbolo di una comunità che accompagna con passione e appartenenza la propria squadra, ovunque essa vada.

AWAY KIT 2025/26

Il colore giallo è il protagonista della nuova divisa away, mentre tutti i dettagli e i loghi saranno di colore blu. La maglia è caratterizzata da una grafica orizzontale realizzata con tecnica embossed su tessuto jacquard, che intende riprendere il disegno della maglia gialla usata in due trasferte durante la stagione 1985/86.

Il giallo caratterizza in modo totale la nuova maglia away, nella quale spiccano i dettagli di colore blu in cui sono realizzati i rib di maniche e colletto, nonché i fianchetti in tessuto traforato. Il crest, collocato come da tradizione sul petto, è stato rivisitato in una nuova versione in silicone tridimensionale, termo applicato per evitare possibili sfregamenti sulla pelle e migliorare ulteriormente il comfort degli atleti.

Una maglia ecologica per un pianeta sostenibile

Per la nuova divisa che l’Hellas Verona utilizzerà nelle partite in trasferta, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente, per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato. Lo jacquard con le quali sono state confezionate le nuove maglie away è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

Le migliori tecnologie sul mercato

Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa dell’Hellas Verona le qualità tecnologiche più all’avanguardia. Questo è il risultato di grandi investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione effettuati negli ultimi anni. Anche i prodotti che saranno messi in vendita seguono questi standard di qualità.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema micro-mesh, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema flatlock, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema Joma sportech, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco.

fonte: hellasverona.it