Verona, la terza maglia

Completo grigio per l'ultimo kit dell'Hellas

Redazione Hellas1903 24 settembre - 16:33

THIRD KIT 2025/26 | LA STORIA CI ACCOMPAGNA

Il Third Kit di questa stagione rende omaggio al recente passato dell'Hellas Verona, traendo ispirazione dalla terza maglia indossata dai gialloblù per la prima volta nel campionato 1995/96. Il design si presenta in un modello a polo, realizzato in un tessuto in jacquard leggero, con base in grigio chiaro e dei dettagli in avorio, dal rib del colletto e delle maniche fino al mesh laterale.

Sul petto, all’altezza del cuore, spicca lo stemma del Club, realizzato con tecnica Thick Printing, in abbinamento cromatico con il logotipo Joma, anch’esso di colore avorio. Nella parte frontale della maglia è presente il logo dell'Hellas Verona, riprodotto con tecnica embossed e che occupa l’intera sezione inferiore.

Le immagini vogliono celebrare la storia che ci accompagna: come testimonial, infatti, compare Diego Caverzan, ex difensore gialloblù che ha vestito la maglia del Verona dal 1993 al 1998. Al suo fianco, a testimonianza del presente gialloblù, ci sono il difensore Nicolas Valentini, il centrocampista della Primavera Michele De Rossi e la piccola Ginevra Montironi, in rappresentanza dell'Under 8 femminile, che simboleggiano l'emblema del futuro del Club.

UNA MAGLIA ECOLOGICA PER UN PIANETA SOSTENIBILE

Per la nuova terza divisa che l’Hellas Verona utilizzerà nel corso della stagione 2025/26, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente. Per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato. Lo jacquard con le quali sono state confezionate le nuove maglie è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

PANTALONCINI E CALZETTONI

Il pantaloncino è interamente grigio, con delle strisce laterali avorio. Il logo con i due mastini compare sulla destra, mentre il richiamo allo sponsor tecnico è presente su entrambi i lati. I calzettoni, anch’essi grigi, presentano tre linee avorio all'altezza del ginocchio.

LE MIGLIORI TECNOLOGIE SUL MERCATO

Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa dell’Hellas Verona FC le qualità tecnologiche più all’avanguardia.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco.

fonte: hellasverona.it