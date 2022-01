Verona, l’allenamento dei gialloblù

Gialloblù in campo per iniziare la preparazione della partita di venerdì col Bologna

Primo allenamento settimanale per i gialloblù, all'indomani della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma venerdì 21 gennaio (ore 20.45) contro il Bologna al 'Bentegodi'.