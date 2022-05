Verona, l’allenamento di oggi

Prosegue la preparazione della partita di sabato col Torino al Bentegodi

Oggi, mercoledì 11 maggio, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 14 maggio (ore 18), contro il Torino, allo stadio 'Bentegodi'.