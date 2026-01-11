Queste le formazioni di Verona e Lazio:
Verona-Lazio, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Orban
Verona-Lazio, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Orban
Difesa Hellas con Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, N. Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari
Allenatore: Maurizio Sarri
Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
Assistenti: Vito Mastrodonato (Sez. AIA di Molfetta), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)
