Verona-Lazio, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Orban

Difesa Hellas con Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini
Queste le formazioni di Verona e Lazio:

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Fallou, Al Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, N. Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Vito Mastrodonato (Sez. AIA di Molfetta), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

 

