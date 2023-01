Verona-Lecce 2-0. Orgoglio Hellas al Bentegodi, riparte la corsa salvezza

Depaoli e Lazovic a segno, lo stadio spinge i gialloblù a una vittoria fondamentale. Infortunio serio per Henry

Andrea Spiazzi

Il Bentegodi applaude, il Verona vince e va a meno 4 dalla salvezza facendo il pieno di entusiasmo. L’Hellas coglie tre punti vitali battendo il Lecce e risponde presente alla lotta per non retrocedere. Sul filo del rasoio nel primo tempo, i gialloblù subiscono i pugliesi, si salvano con Montipò e colpiscono con Depaoli. Poi Ilic (in partenza per Torino) inventa calcio, centra una traversa e serve a Lazovic la palla del 2-0. I ragazzi di Zaffaroni e Bocchetti poi lottano rischiando poco e attaccando ancora, uscendo alla fine vincenti e senza subire gol.

FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito

Allenatore: Marco Zaffaroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

Più di 20 mila gli spettatori al Bentegodi, in 3 mila i tifosi del Lecce presenti

PRIMO TEMPO, MONTIPÒ SALVA, DEPAOLI SEGNA

È il Lecce che parte con più decisione, costringendo il Verona a difendersi nella sua metà campo. Colombo al 4' si aggiusta il pallone in area, poi coperto calcia comunque con la palla che va alta. Lasagna risponde con una conclusione sul fondo da fuori.

L'Hellas cerca sulla trequarti la torre Djuric. Colombo è veloce e scatta al minuto otto, Montipò esce bene, c'è comunque fuorigioco. Hjulmand è il riferimento del Lecce.

Verona pericoloso al 10': Montipò con un rinvio cerca e trova Djuric, la sponda per Lazovic è buona ma il pallonetto del serbo moscio. Il duello tra Hien e Colombo tiene banco davanti a Montipò.

Il Lecce comanda il gioco con un pressing alto che spiazza l'Hellas. Tameze atterra di Francesco al 17' e viene ammonito da La Penna. Per Lasagna Umtiti è una montagna da scalare, al 20' è Baschirotto a fermare l'attaccante lanciato verso la porta.

Il Verona fatica, al 23' è Dawidowicz a prendere il giallo fermando Di Francesco che, sfuggitogli, sta per entrare in area a sinistra. La partita in attacco dei gialloblù è sempre quella: il lancio diretto su Djuric, che al 25' serve Lasagna ma la palla è veloce e va sul fondo

DAWIDOWICZ KO, DENTRO MAGNANI. Al 29' Dawidowicz ha un problema muscolare, deve lasciare il campo e al suo posto entra Magnani.

BLIN VICINO AL GOL. Al 34' Strefezza fugge a destra e serve all'indietro Blin che vicino al dischetto calcia centralmente: Montipò salva.

Il Lecce insiste, Colombo al 38' si libera in area di Hien e calcia col sinistro, Montipò para in due tempi con un grande intervento.

Il Verona, in affanno, finalmente reagisce. Al 38' Doig calcia da fuori trovando la respinta di Blin.

DEPAOLI! VERONA IN VANTAGGIO

Splendido il cross di Doig dal fondo al 40'. La palla gira verso la testa dell'indisturbato Depaoli che inzuccando mette la palla a fil di palo. Un gol che arriva nel momento peggiore dell'Hellas e che galvanizza i gialloblù. Il tempo si chiude senza altri sussulti.

SECONDO TEMPO, LAZOVIC RADDOPPIA, IL VERONA CONTROLLA E VINCE

Nel Lecce Pezzella rileva Gallo. Il Verona vuole subito imporre il pressing alto che non si è visto nel primo tempo, ma dura poco. Il Lecce non ci sta e attacca con Pezzella che si spinge a sinistra verso il fondo. Magnani al 51' risolve anticipando Di Francesco. Pezzella ci prova da fuori con palla alta. L'Hellas regge l'urto dei pugliesi a caccia del pareggio.

TRAVERSA DI ILIC. Ilic da fuori centra al 53'una traversa clamoroso, il Verona prende coraggio.

LAZOVIC! 2-0

Il Verona colpisce ancora con cinismo. Un minuto dopo Ilic serve in corsa un assist perfetto per Lazovic che entrando a sinistra batte Falcone in diagonale. Esplode il Bentegodi.

Depaoli al 60' sgancia un sinistro che sibila fuori di poco, mentre Baroni prova a far reagire i suoi inserendo Banda al posto di Colombo e Maleh per Gonzalez al 65'.

Il Lecce prova a premere ma al 68' è Lazovic che, pescato da Tameze, trova Baschirotto sulla strada del pallone indirizzato a rete.

CAMBI VERONA. Kallon e Sulemana sostituiscono Lasagna e Lazovic al 70'. Un minuto dopo Umtiti deve lasciare il campo per infortunio muscolare, entra Tuia. I gialloblù sono compatti e cercano la terza rete.

Al 74' Ceccherini trattiene Banda e viene ammonito. Il Lecce sembra non crederci più, il Verona va in controllo pieno della gara e i minuti scorrono. Henry (altro partente) sostituisce all'82' Djuric, applauditissimo per la gara di grande impegno. Esce anche Tameze per Terracciano, che finalmente si rivede in campo.

BRUTTO INFORTUNIO PER HENRY. Henry calcia alto di poco, Pezzella di molto, nei 5 minuti di recupero non ci sono pericoli ma c'è la brutta notizia dell'Infortunio di Henry al ginocchio destro. Il francese è costretto a uscire in barella e in lacrime.

Missione compiuta. Ora serve un mercato all’altezza. Ci saranno delle uscite, devono esserci entrate che diano garanzie. Le scommesse, con la rincorsa che c’è ancora da fare, sarebbero un azzardo davvero imperdonabile se poi non risultassero vincenti.