Prosegue la preparazione del Verona in vista della partita con il Parma.
Verona, Lovric in dubbio per il Parma. Bella-Kotchap e Belghali verso il sì
In questi giorni la decisione sul rientro dall'inizio del difensore e dell'esterno
Per la gara di domenica resta in dubbio Lovric, frenato da un affaticamento muscolare.
Vanno verso il recupero, invece, Bella-Kotchap e Belghali. I due giocatori hanno ripreso, questi ultimi giorni di allenamento chiariranno se potranno esserci dall'inizio al Tardini.
