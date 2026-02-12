hellas1903 news Verona, Lovric in dubbio per il Parma. Bella-Kotchap e Belghali verso il sì

Verona, Lovric in dubbio per il Parma. Bella-Kotchap e Belghali verso il sì

In questi giorni la decisione sul rientro dall'inizio del difensore e dell'esterno
Prosegue la preparazione del Verona in vista della partita con il Parma.

Per la gara di domenica resta in dubbio Lovric, frenato da un affaticamento muscolare.

Vanno verso il recupero, invece, Bella-Kotchap e Belghali. I due giocatori hanno ripreso, questi ultimi giorni di allenamento chiariranno se potranno esserci dall'inizio al Tardini.

