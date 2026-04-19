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Verona-Milan, le formazioni ufficiali

Verona-Milan, le formazioni ufficiali - immagine 1
Per l'Hellas Orban unica punta, i rossoneri tornano al 3-5-2
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Verona e Milan:

VERONA: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini, Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric, Bernede, Belghali, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Odogu, Jashari, Saelemaekers

Allenatore: Massimiliano Allegri

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