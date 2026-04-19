Le formazioni ufficiali di Verona e Milan:
hellas1903 news Verona-Milan, le formazioni ufficiali
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Verona-Milan, le formazioni ufficiali
Per l'Hellas Orban unica punta, i rossoneri tornano al 3-5-2
VERONA: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini, Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric, Bernede, Belghali, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Odogu, Jashari, Saelemaekers
Allenatore: Massimiliano Allegri
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