Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi

"Hellas Verona FC informa che è a disposizione dei tifosi un mini abbonamento valido per le ultime sette gare di Serie A Enilive che si disputeranno allo stadio 'Bentegodi'.

L’offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione e fino ad esaurimento dei posti secondo le condizioni di utilizzo riportate a fondo pagina e solo per i possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' in corso di validità.