"Hellas Verona FC informa che è a disposizione dei tifosi un mini abbonamento valido per le ultime sette gare di Serie A Enilive che si disputeranno allo stadio 'Bentegodi'.
Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi
L'Hellas chiama a raccolta il pubblico per le ultime 7 gare in casa
L’offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione e fino ad esaurimento dei posti secondo le condizioni di utilizzo riportate a fondo pagina e solo per i possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' in corso di validità.
Si ricorda che i tagliandi non sono rimborsabili o cedibili e non saranno acquistabili allo stadio.
Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è . L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie".
