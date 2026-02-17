hellas1903 news Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi

gazzanet

Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi

Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi - immagine 1
L'Hellas chiama a raccolta il pubblico per le ultime 7 gare in casa
Redazione Hellas1903

"Hellas Verona FC informa che è a disposizione dei tifosi un mini abbonamento valido per le ultime sette gare di Serie A Enilive che si disputeranno allo stadio 'Bentegodi'.

  • Hellas Verona-Napoli, sabato 28 febbraio ore 18

  • Hellas Verona-Genoa, data e ora da confermare

  • Hellas Verona-Fiorentina, data e ora da confermare

  • Hellas Verona-Milan, data e ora da confermare

  • Hellas Verona-Lecce, data e ora da confermare

  • Hellas Verona-Como, data e ora da confermare

  • Hellas Verona-Roma, data e ora da confermare

    • L’offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione e fino ad esaurimento dei posti secondo le condizioni di utilizzo riportate a fondo pagina e solo per i possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' in corso di validità.

    Si ricorda che i tagliandi non sono rimborsabili o cedibili e non saranno acquistabili allo stadio.

    Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è . L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie".

    QUI PREZZI E ALTRE INFO

    Leggi anche
    Serie A, il Lecce vince a Cagliari. Verona a -9 dalla salvezza
    Il labiale di Pairetto: “Orban mi ha mandato a quel paese” (in inglese)

    © RIPRODUZIONE RISERVATA