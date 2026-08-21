Parte domenica il campionato del Verona, la sfida con l'Ascoli comincerà alle 19, al Bentegodi.

Tra le scelte da fare per Marco Baroni c'è quella che riguarda l'attaccante, la punta centrale. Il ballottaggio che resta aperto è tra Samuel Muliattieri ed Amin Sarr.

Con l'Entella, a partire dal via è stato proprio Sarr, che è andato a segno con un gran gol, quello che ha dato all'Hellas il provvisorio vantaggio.

Possibile la sua conferma per la gara con l'Ascoli? Baroni sta facendo delle valutazioni, la decisione definitiva è da prendere, comunque nel corso della partita ci sarà spazio per l'eventuale "staffetta" tra i due, cosa che è avvenuta anche in Coppa Italia, domenica scorsa, con Mulattieri che è entrato al 20' del secondo tempo al posto di Sarr.