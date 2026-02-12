La Lega Serie A ha comunicato la data e l'orario della 27a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 18
27a GIORNATA
Hellas Verona-Napoli (sabato 28 febbraio, ore 18) - DAZN
I tifosi partenopei residenti in Campania non potranno accedere alla trasferta in seguito al divieto ordinato dal Ministro Piantedosi fino a fine stagione.
Date e orari della 27a giornata, il programma completo:
27/02/2026 Venerdì 20.45 Parma - Cagliari DAZN
28/02/2026 Sabato 15.00 Como - Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona - Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino - Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma - Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa - Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Fiorentina DAZN/SKY
