hellas1903 news Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 18

gazzanet

Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 18

Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 18 - immagine 1
Niente trasferta per i tifosi residenti in Campania
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato la data e l'orario della 27a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

27a GIORNATA

Hellas Verona-Napoli (sabato 28 febbraio, ore 18) - DAZN

I tifosi partenopei residenti in Campania non potranno accedere alla trasferta in seguito al divieto ordinato dal Ministro Piantedosi fino a fine stagione.

Date e orari della 27a giornata, il programma completo:

27/02/2026 Venerdì 20.45 Parma - Cagliari DAZN

28/02/2026 Sabato 15.00 Como - Lecce DAZN

28/02/2026 Sabato 18.00 Verona - Napoli DAZN

28/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Genoa DAZN/SKY

01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Milan DAZN

01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Atalanta DAZN

01/03/2026 Domenica 18.00 Torino - Lazio DAZN/SKY

01/03/2026 Domenica 20.45 Roma - Juventus DAZN

02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa - Bologna DAZN

02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Fiorentina DAZN/SKY

Leggi anche
Parma, arriva il rinnovo di Pellegrino: contratto fino al 2030
Verona, Lovric in dubbio per il Parma. Bella-Kotchap e Belghali verso il sì

© RIPRODUZIONE RISERVATA