Verona, oggi la rifinitura. Zanetti non parla

Allenamento stamattina allo Sporting Center Paradiso. Niente conferenza stampa per il tecnico
Rifinitura per il Verona, stamattina allo Sporting Center Paradiso, in vista della gara col Milan.

Ultimo allenamento per i gialloblù prima della partita in programma domani alle 12.30 a San Siro.

Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa, come già avvenuto nelle scorse settimane.

