Dopo un giorno di sosta, il Verona riprende oggi gli allenamenti.
hellas1903 news Verona, oggi la ripresa degli allenamenti. Sabato c’è la Fiorentina
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Verona, oggi la ripresa degli allenamenti. Sabato c’è la Fiorentina
I gialloblù attendono la gara con i viola. Bella-Kotchap da valutare, Lovric verso il rientro
Seduta allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, che sabato saranno impegnati con la Fiorentina. La gara con i viola si giocherà al Bentegodi con inizio alle 18.
Da valutare il recupero di Bella-Kotchap, è vicino quello di Lovric.
Paolo Sammarco attende il rientro di Nelsson, impegnato domani nella finale dei playoff per i Mondiali, con la Danimarca che affronterà la Repubblica Ceca, a Praga.
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