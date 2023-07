Ultimo test a Mezzano per i gialloblù. Il via alla gara sarà alle 17

Alle 17 il Verona giocherà in amichevole con la Virtus.

Sul campo del centro sportivo intercomunale di Mezzano, ultimo test per i gialloblù della conclusione del ritiro.

L'Hellas tornerà da Primiero San Martino di Castrozza per dopo riprendere gli allenamenti a Peschiera del Garda, mentre sabato prossimo sarà in Corsica per la gara col Bastia.