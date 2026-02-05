Presentazione per Paolo Sammarco, oggi, come nuovo allenatore del Verona.
hellas1903 news Verona, oggi parla Sammarco. Domani la sfida al Pisa
Verona, oggi parla Sammarco. Domani la sfida al Pisa
Presentazione alle 15 per il nuovo allenatore, stamattina la rifinitura in vista della gara del Bentegodi
Appuntamento nella sede del club, in via Olanda, alle 15, per quella che sarà anche la conferenza stampa che anticiperà la gara con il Pisa.
La gara con i nerazzurri, ultimi in classifica a 14 punti con l'Hellas, di disputerà domani alle 20.45, al Bentegodi.
Stamattina è prevista la rifinitura per il Verona, con la seduta in programma allo Sporting Center Paradiso.
