hellas1903 news Verona, oggi parla Sammarco. Domani la sfida al Pisa

gazzanet

Verona, oggi parla Sammarco. Domani la sfida al Pisa

Verona, oggi parla Sammarco. Domani la sfida al Pisa - immagine 1
Presentazione alle 15 per il nuovo allenatore, stamattina la rifinitura in vista della gara del Bentegodi
Redazione Hellas1903

Presentazione per Paolo Sammarco, oggi, come nuovo allenatore del Verona.

Appuntamento nella sede del club, in via Olanda, alle 15, per quella che sarà anche la conferenza stampa che anticiperà la gara con il Pisa.

La gara con i nerazzurri, ultimi in classifica a 14 punti con l'Hellas, di disputerà domani alle 20.45, al Bentegodi.

Stamattina è prevista la rifinitura per il Verona, con la seduta in programma allo Sporting Center Paradiso.

Leggi anche
Sondaggio H1903, la maggioranza dei votanti ha fiducia (cauta) in Sammarco
Kouamé, La Fiorentina risponde a Zanzi: “Contratto depositato dal Verona senza firme”

© RIPRODUZIONE RISERVATA