Dopo la sconfitta con l'Inter, il Verona è atteso da tre scontri diretti consecutivi.
hellas1903 news Verona, ora gli scontri diretti. Lecce, Parma, Genoa: sono sfide per la A
gazzanet
I gialloblù attesi in queste settimane a tre gare fondamentali per la lotta per la salvezza
L'Hellas giocherà sabato in trasferta con il Lecce. Poi, il 23 novembre, l'impegno al Bentegodi con il Parma e, il 29, la gara con il Genoa al Ferraris.
Sfide fondamentali per la lotta per la salvezza e la corsa a restare in Serie A.
In questo momento, il Verona è terzultimo con 5 punti. Oggi, peraltro, il Genoa sarà in campo nel posticipo con il Sassuolo.
