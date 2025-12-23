Ballottaggio in attacco per il Verona in vista della partita col Milan.
Verona, Orban o Mosquera col Milan? Ballottaggio in attacco
Paolo Zanetti valuta chi schierare al fianco di Giovane nella gara di domenica a San Siro.
In corsa per una maglia da titolare sono Daniel Mosquera, schierato dall'inizio sia con l'Atalanta che con la Fiorentina, e Gift Orban, a segno con la doppietta che ha risolto la gara del Franchi dopo essere subentrato proprio a Giovane.
