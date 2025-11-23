hellas1903 news Verona-Parma, le formazioni ufficiali della sfida al Bentegodi

Verona-Parma, le formazioni ufficiali della sfida al Bentegodi

In difesa Bella-Kotchap, Akpa-Akpro a centrocampo
Queste le formazioni ufficiali di Verona-Parma, in campo alle 12.30 al Bentegodi:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde

Allenatore: Carlos Cuesta

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

 

 

