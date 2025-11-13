Verona-Parma, via alla prevendita. Biglietti a partire da 10 euro

Tagliando unico per la partita dei gialloblù e dell'Hellas Verona Women con la Res Roma

Hellas Verona FC informa i tifosi che per assistere all'evento Double Header sarà necessario essere in possesso di unico biglietto che comprenderà entrambe le partite: Hellas Verona-Parma , valida per la 12a giornata di Serie A Enilive 2025/26 e Hellas Veron Women - Res Donna Roma , valida per la 10a giornata di Serie B Femminile.

I match sono in programma alle ore 12.30 e alle ore 14.45 di domenica 23 novembre. Chi volesse entrare allo stadio 'Bentegodi' per assistere solamente al match della Prima squadra femminile dovrà essere necessariamente in possesso di un biglietto e potrà entrare direttamente per la partita delle 14.45.