Verona, parte la web-radio dell’Hellas

Dopo il debutto della scorsa estate – una sorta di preview e di azione-pilota per introdurre e far iniziare a conoscere un altro, nuovo canale di comunicazione del Club sulle frequenze-web di Hellas Verona Channel Radio – i microfoni gialloblu sono pronti a tornareon air dalla sede di via Olanda 11 per raccontare e vivere la stagione del Verona come mai prima d’ora, vale a dire con un vero e proprio palinsesto radiofonico.

Dal lunedì al venerdì, saranno ben tre gli appuntamenti quotidiani pronti ad accompagnare tifosi e appassionati da qui a fine campionato, con il via alle trasmissioni fissato per lunedì 12 ottobre, quando andrà in onda – alle ore 9.15 – la prima rassegna stampa.

DOVE ASCOLTARCI

La forza di Hellas Verona Channel Radio è nel suo essere multi-piattaforma. Si alterneranno infatti puntate in diretta, ascoltabili su hellasverona.it e sul profilo ufficiale di Spreaker, e appuntamenti in podcast, disponibili sia su Spotify che su Apple Podcasts.

1. HV CHANNEL – CLICCA QUI

2. Spreaker – CLICCA QUI

3. Spotify – CLICCA QUI

4. Apple Podcasts – CLICCA QUI

HELLAS VERONA CHANNEL RADIO – IL PALINSESTO

Dal lunedì al venerdì

ORE 9.15 | BUONGIORNO HELLAS

La nostra rassegna stampa: le principali news pubblicate sui giornali nazionali e locali, riguardanti non solo l’Hellas Verona ma anche la squadra avversaria che di volta in volta si misurerà con i gialloblu di mister Ivan Juric.

ORE 13 | BREAKING NEWS

Focus di metà giornata: un vero e proprio radiogiornale, all’interno del quale – oltre alle news sulla Prima Squadra gialloblu e sulla squadra avversaria – verrà dato spazio anche al Settore Giovanile e alle Women dell’Hellas Verona.

ORE 17.30 | SALOTTO GIALLOBLU

L’approfondimento pre-serale col prezioso contributo di ospiti che fanno parte del mondo gialloblu, o che ci gravitano attorno, e che si alterneranno ai nostri microfoni.

fonte: hellasverona.it