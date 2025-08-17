hellas1903 news Verona, passi avanti per Nelsson, si lavora al prestito

Il difensore si avvicina, l'accordo si può trovare
Prestito con diritto di riscatto, questa la formula del Verona proposta al Galatasaray per Victor Nelsson. Il difensore danese sta attendendo che le parti trovino l'accordo, che potrebbe arrivare presto. L'Hellas segue Nelsson da varie settimane. Non intenzionato all'acquisto definitivo del calciatore, per il quale il club turco chiede circa 7 milioni di euro, il club gialloblù sta ora spingendo per averlo in prestito.

