Verona per il sociale, con il Lecce maglie all’asta per Busajo Onlus

Questa domenica, 26 gennaio, nel match di campionato Serie A TIM contro il Lecce, l’Hellas Verona scenderà in campo anche per Busajo Onlus, la benemerita associazione che dal 2009 – con particolare attenzione rivolta all’istruzione e alla formazione dei bambini – sostiene progetti sociali, fra cui Busajo Campus, in Etiopia, centro di accoglienza e di recupero per bambini e ragazzi di strada, la cui creazione si è resa possibile anche grazie al contributo del Presidente Maurizio Setti e del nostro Club. In occasione del match contro il Lecce i calciatori di mister Juric indosseranno una maglia speciale. Sul retro del kit home, infatti, ci sarà il logo di Busajo Onlus.

Al fischio d’inizio (ore 15) del match contro il Lecce l’asta sarà già aperta sulla piattaforma ‘MatchWornShirt’. Le maglie verranno autografate dai calciatori gialloblù prima di essere spedite a coloro i quali se le aggiudicheranno attraverso le loro offerte. L’asta si concluderà giovedì 30 gennaio alle ore 15. Il ricavato verrà devoluto a favore dei progetti di Busajo Onlus.

Per partecipare all’asta da domani, domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 15

CLICCA QUI

fonte: hellasverona.it