hellas1903 news Verona, Perilli o Montipò con il Pisa? Scelta da fare per Sammarco

gazzanet

Verona, Perilli o Montipò con il Pisa? Scelta da fare per Sammarco

Verona, Perilli o Montipò con il Pisa? Scelta da fare per Sammarco - immagine 1
Il nuovo tecnico valuterà l'eventuale conferma o il nuovo cambio in porta
Redazione Hellas1903

Con Cremonese, Udinese e Cagliari il titolare è stato Simone Perilli.

Da vedere, ora, se in porta sarà confermato lui o se, invece, Paolo Sammarco tornerà a dare fiducia a Lorenzo Montipò.

Scelta da fare per il tecnico, chiamato a sostituire Paolo Zanetti, per la gara del Verona con il Pisa.

Zanetti aveva deciso di cambiare Montipò perché non lo vedeva in un momento favorevole, di qui l'inserimento di Perilli. Adesso, valutazioni in corso per Sammarco.

 

Leggi anche
IL SONDAGGIO – Verona, Sammarco in panchina. Quanto sei fiducioso?
Verona verso il Pisa, l’Hellas prova a recuperare Belghali e Bella-Kotchap

© RIPRODUZIONE RISERVATA