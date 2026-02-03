Verona, Perilli o Montipò con il Pisa? Scelta da fare per Sammarco

Con Cremonese, Udinese e Cagliari il titolare è stato Simone Perilli.
Il nuovo tecnico valuterà l'eventuale conferma o il nuovo cambio in porta
Da vedere, ora, se in porta sarà confermato lui o se, invece, Paolo Sammarco tornerà a dare fiducia a Lorenzo Montipò.
Scelta da fare per il tecnico, chiamato a sostituire Paolo Zanetti, per la gara del Verona con il Pisa.
Zanetti aveva deciso di cambiare Montipò perché non lo vedeva in un momento favorevole, di qui l'inserimento di Perilli. Adesso, valutazioni in corso per Sammarco.
