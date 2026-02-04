Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Pisa, al Bentegodi l’arbitro sarà Doveri
Il direttore di gara di Roma 1 designato per la partita di venerdì
Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)
Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Valerio Colarossi (Sez. AIA di Roma 2)
IV uomo: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)
VAR: Luigi Nasca (Sez. AIA di Bari)
AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)
