Verona-Pisa, al Bentegodi l’arbitro sarà Doveri

Verona-Pisa, al Bentegodi l’arbitro sarà Doveri - immagine 1
Il direttore di gara di Roma 1 designato per la partita di venerdì
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Valerio Colarossi (Sez. AIA di Roma 2)

IV uomo: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)

VAR: Luigi Nasca (Sez. AIA di Bari)

AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

fonte: hellasverona.it

