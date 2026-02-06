Le formazioni ufficiali di Verona e Pisa:
Verona-Pisa, le formazioni ufficiali. Orban e Bowie in attacco
Verona-Pisa, le formazioni ufficiali. Orban e Bowie in attacco
Sammarco schiera Niasse e Frese quinti. In porta torna Montipò
VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi
A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojhlot, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran
Allenatore: Oscar Hiljemark
Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)
