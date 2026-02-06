hellas1903 news Verona-Pisa, le formazioni ufficiali. Orban e Bowie in attacco

gazzanet

Verona-Pisa, le formazioni ufficiali. Orban e Bowie in attacco

Verona-Pisa, le formazioni ufficiali. Orban e Bowie in attacco - immagine 1
Sammarco schiera Niasse e Frese quinti. In porta torna Montipò
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Verona e Pisa:

 VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi

A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojhlot, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran

Allenatore: Oscar Hiljemark

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

 

Leggi anche
Parma-Verona, i biglietti per la partita del Tardini
Sammarco-Hiljemark, la “prima degli ultimi” che apre la 24esima giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA