Presidio Investors, per voce di Christian Puscasiu, ha recentemente affermato che la priorità è ora cercare un nuovo allenatore per la B. Nel frattempo la proprietà dell'Hellas ha proposto un prolungamento di contratto per il ds Sean Sogliano, un accordo proposto vari giorni fa a cui manca solo la firma del dirigente. Sogliano è però un nome che la stampa romana sta citando spesso sia in chiave Roma che Lazio.

Il Messaggero, oggi, parlando di una possibile rivoluzione di Lotito, scrive: "Possibili cambiamenti anche nell’area dirigenziale: il direttore sportivo Angelo Fabiani non è certo della conferma. Il nome di Sean Sogliano circola insistentemente per avviare un nuovo ciclo focalizzato sui giovani". Stessi concetti espressi da vari media della Capitale per quanto riguarda il dopo Massara, col ds gialloblù tra i papabili. Voci, nessuna conferma. Ma la firma di Sogliano col Verona ancora non è stata annunciata.