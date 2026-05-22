Ufficializzate le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Roma, match valido per la 38a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi' di Verona.
Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)
Assistenti: Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto)
IV uomo: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)
VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)
AVAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)
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