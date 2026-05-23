La Roma di Giampiero Gasperini si prepara all'ultima di campionato contro i gialloblù. I capitolini sono a 90' minuti dal ritorno in Champions League, partecipazione che manca dalla stagione 2018-2019. Sarebbe un risultato importante per l'ex Atalanta al primo anno da allenatore dei giallorossi. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Il Verona pressa e riparte molto, ma noi abbiamo ottenuto tanti risultati contro squadre medio-piccole, subendo anche alcune ripartenze. Il focus va fatto su tutto: sappiamo che incontriamo una squadra retrocessa, ma che ha sempre giocato ottime partite anche recentemente. L'obiettivo non è facile e non l'abbiamo ancora acquisito, per raggiungerlo dobbiamo giocare ad alto livello questi ultimi 90 minuti."

Sui giocatori:

"Konè a disposizione, si è allenato con noi durante tutta la settimana ma non è al 100%. Soulè ha fatto una buona prima parte di stagione, nella seconda è stato più assente per via della pubalgia, una volta guarito può diventare ancora più forte."

Di seguito la probabile formazione della Roma per la partita contro il Verona in programma domani alle 20:45 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi:

(3-4-2-1):

Svilar;

Ghilardi, Mancini, Hermoso;

Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch;

Dybala, Pisilli;

Malen.